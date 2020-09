Los Leñadores están de vuelta en Serie Nacional de Béisbol

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas prometieron que volverían y no tardaron en hacerlo. Este fin de semana aprovecharon la visita de los Elefantes de Cienfuegos y se llevaron las dos victorias de la subserie para calmar las aguas y demostrar el porqué es uno de los equipos favoritos de la 60 Serie Nacional de Béisbol.

Los tuneros anotaron 25 carreras y conectaron 33 indiscutibles para hacer valer su principal arma que es la ofensiva.

Pablo Civil: “Hay que seguir trabajando”

“Lo importante es que ganamos los dos juegos ante Cienfuegos. Un primer partido en el que hizo acto de presencia la ofensiva y Yudiel Rodríguez estuvo inmenso y mostró su calidad. El segundo juego fue diferente y se marcaron muchas carreras, la defensa también nos jugó una mala pasada, pero la fortaleza del equipo que es la ofensiva hizo su trabajo.



“Ya hemos jugado siete choques y el equipo ya se ha levantado a la ofensiva. Nos queda seguir trabajando en el pitcheo que no se presentó que la forma que queremos, pues aún se están dando muchas bases por bolas y les batean con facilidad”.

Sobre el cambio de estrategia en el extrainnings manifestó que en esta oportunidad resultó.

“Es nuestro segundo partido con la regla Schiller y me gusta como home club tocar la bola y que vengan los buenos bateadores a decidir. Hoy lo hice diferente y salió. Quizás si lo hubiera hecho de la otra manera también hubiéramos ganado. Como visitador es bueno hacer muchas carreras con los mejores a la ofensiva. Ya hemos puesto en práctica las dos variantes en situaciones de juego diferentes”.

Los cambios en el line-up.

“En cinco partidos vimos que la dinámica no era favorable y los jugadores no estaban bateando. Dos de los titulares e históricos del equipo están teniendo problemas y decidimos darles la oportunidad a otros. Larduet tiene una lesión en su brazo de lanzar y lo llevamos a la banca. Héctor Castillo le imprimió una dinámica diferente al equipo y es un primer bate que desarticula la defensa contraria, batea y es bueno defendiendo. Mientras que Leonis también lo ha hecho bien. No olvidamos a nuestros históricos ni a los más nuevos. Son 75 juegos y todos tendrán oportunidades. Los 34 peloteros son importantes”.

Rafa Viñales ya decide los juegos

Viñales va subiendo el nivel y ya tiene promedio de 333 con tres jonrones.

“Sabía que me tocaba decidir y estaba conversando antes con Yordanis. Iba a tener un turno de responsabilidad y me tocaba hacerlo bien. Antes de que llegara al cajón de bateo hubo una jugada polémica en el home y me olvidé de todo y me concentré para salir y darle bien a la bola. Ya tenía una estrategia trazada por el pitcheo que estaban haciendo. Siempre supe que mi trabajo tenía que ser con una bola por dentro y así salió la conexión”

Yosvani Alarcón entra al club de los 1000 hits

“Muy contento porque sabía que me faltaban pocos hits, pero no sabía que sería hoy. Todos los peloteros quieren llegar a los 1000 indiscutibles y 100 jonrones. Yo llegué a los dos y voy a seguir batallando. Estoy más contento aún por la reacción del equipo y vamos saliendo del mal momento a la ofensiva. Dije que estábamos ocupados y no preocupados porque sabemos la calidad de peloteros, equipo y entrenadores que tenemos. Sabíamos que íbamos a explotar en cualquier momento y así ha sido. Ahora si somos los Leñadores que todos quieren ver”.

Las Tunas tiene balance de tres victorias y cuatro derrotas y enfrentará durante martes, miércoles y jueves a los Azucareros de Villa Clara, en el estadio Julio Antonio Mella, el cuartel general del equipo, ubicado en esta ciudad.

